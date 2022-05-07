الأرصاد: رياح جنوبية نشطة على غالبية مناطق شمال شرق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بهبوب رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على غالبية مناطق الشمال الشرقي السبت بينما يبقى الطقس معتدل نسبيًا على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء السبت مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا بعد ظهر السبت إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و32 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 27 و33 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و 38 درجة مئوية.

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