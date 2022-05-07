مديرية أمن طرابلس: تجهيز ميدان الجزائر لاحتفالية عيد العمال (صور)

أكدت مديرية أمن طرابلس تأمين محيط ميدان الجزائر، اليوم السبت، استعدادًا لإقامة احتفالية عيد العمال، التي ينظمها الاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

ووافق عيد العمال الأحد الماضي (الأول من مايو)، وقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قرارًا باعتباره عطلة رسمية، فيما لحقت به إجازة عيد الفطر المبارك، التي امتدت حتى الخميس الماضي.

مؤسسة النفط: العمال هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني

بدورها، هنأت المؤسسة الوطنية للنفط، الموظفين والمستخدمين في القطاع النفطي لمناسبة عيد العمال، معتبرة أنهم «العمود الفقري والركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني».

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وتحدَّث رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله عن «الجهود الدؤوبة للعاملين في قطاع النفط التي أسفرت عن استمرار إنتاج النفط وزيادته، على الرغم من كل التحديات».

وأضاف صنع الله أن عيد العمال «فرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المهم والفعال للعاملين في قطاع النفط والغاز بمختلف مواقعهم، وللتأكيد على أهمية إيلائهم الأهمية القصوى… لتحقيق أعلى الإيرادات النفطية».

عناصر مديرية أمن طرابلس أثناء تأمين ميدان الجزائر بطرابلس، 7 مايو 2022. (المديرية)

عناصر مديرية أمن طرابلس أثناء تأمين ميدان الجزائر بطرابلس، 7 مايو 2022. (المديرية)