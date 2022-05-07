رغم نفيه.. موجة انتقادات لحديث باشاغا مع صحيفة التايمز

واجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا انتقادات بسبب ما نشر في صحيفة التايمز البريطانية من مقالة يطالب فيها المسؤولين البريطانيين بدعم بلاده في مواجهة تدخل موسكو، وهو ما نفاه باشاغا لاحقًا عبر تويتر.

وأبدى العديدون اعتراضهم على سياسة باشاغا الخارجية، بسبب تعامله مع شركاء ليبيا التقليديين ومن بينهم روسيا، حيث عبّر عدد من الصحفيين استياءهم من هذه السياسة.

وتساءل الصحفي محمود المصراتي عما إذا كان تصريح باشاغا جاء نتاج تشاور، في حين سارع رئيس ‏مؤسسة سلفيوم الليبية للدراسات والأبحاث جمال شلوف ، للتعبير عن استيائه من مقالة باشاغا، حيث قال: إن لم يصدر تكذيب أو تعديل أو اعتذار عن كلامه هذا؛ فسيكون وقتها لكل حادث حدث وليس مجرد حديث.

وكان باشاغا قد علّق على مقال الصحيفة البريطانية بالقول إنه فوجئ بالمقال المنسوب له، مطالبًا الصحيفة التي وصفها بالعريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.

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