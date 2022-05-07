أجواء معتدلة نسبيا على مناطق شمال غرب البلاد | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر بعض مناطق شمال شرق البلاد، اليوم السبت، برياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية فشمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد بين 25 و32 درجة مئوية. وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال واحتمال هطول أمطار متفرقة.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم. مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و29 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. تتحول تدريجيًا بعد ظهر اليوم إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

أما في الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية