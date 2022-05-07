العكعاك: 30 ألفاً عبروا من ليبيا إلى تونس خلال 3 أيام بالعيد

قال مدير منفذ رأس جدير سالم العكعاك، إن الحركة المرورية بالمنفذ ممتازة ومدة الانتظار من الجانب الليبي للعبور إلى الجانب التونسي ساعة واحدة ومن الجانب التونسي إلى الليبي ساعة ونصف تقريبا، ووعدنا تعاونا من الجانب التونسي في فتح ممرات إضافية تسهيلات للحركة في الاتجاهين.

أضاف في تصريحات صحفية أن عدد المغادرين من ليبيا إلى تونس خلال أيام العيد الثلاثة وصل 30 ألف مسافر ونسبة دخول المسافرين من تونس إلى ليبيا بسيطة وأغلبهم من التجار المستفيدين من قرار وزير الاقتصاد بالسماح للمسافر الاستفادة من ما قيمته 10.000 آلاف دينار صحبة المسافر، موضحا أن الحركة التجارية متواصلة بشكل طبيعي، والجانب التونسي مازال يعمل وفق البروتوكول الصحي بابراز بطاقة التطعيم.