مديرية أمن صبراتة: ضبط متهم بنشر أخبار كاذبة عن إلقاء القبض على أطفال

ألقت وحدة تتبع الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن صبراتة، مساء أمس الجمعة، القبض على شخص متهم بنشر أخبار كاذبة تخص المديرية بدائرة مركز شرطة المدينة.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم السبت، أن الشخص المقبوض عليه روج لخبر مفاده قيام عناصر المديرية بالقبض على عدد من الأطفال يضايقون عائلاتهم، ومنهم من تم القبض عليه في قضية قيادة دراجة، وأرفق الخبر بصورة للأطفال يبدو أعمارهم بين 5 و10 سنوات تقريبًا.

خبر كاذب يورط صاحبه

وأشار البيان إلى أن أحد أعضاء المكتب الإعلامي بديوان المديرية قدم شكوى ضد المتهم، لنشره «هذا الخبر الكاذب، الذي عرَّض المديرية ومنتسبيها للإساءة ولاقى تعليقات مسيئة من المتفاعلين على موقع فيسبوك».

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وخلال شهر رمضان، في 25 أبريل الماضي، أكدت المديرية إلقاء أفراد مركز شرطة العلالقة القبض على شاب بعد تقديم ولي أمره شكوى ضده بتهمة إساءة معاملة الأسرة وإتلاف أثاث المنزل.

ونوهت بأن المتهم إذ جرى ضبطه وإحضاره للمركز، ليتبين أنه يتعاطى المخدرات، فيما اتُّخذت معه الإجراءات القانونية، وإيداعه الحجز.

المتهم بترويج أخبار كاذبة عن مديرية أمن صبراتة، 7 مايو 2022. (المديرية)