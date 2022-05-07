ليبيا الان

ليبيا تصدر أكثر من نصف مليون برميل نفط إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الفرق الفنية في ميناء الزويتينة السبت من تحميل الناقلة “ام تي سيستر ” وعلى متنها 600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا وفقًا لبيانات لإدارة المرفأ، اطلعت عليها “218”.

وكان العاملون في ميناء الزويتينة قد عملوا الأسبوع الماضي على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة “ميلوس 21” بحسب تصريح حصري لمصدر مسؤول يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، مبينًا أن الشحنة أرسلت للصين ليكون إجمالي ما تم تصديره خلال الأسبوع الماضي 1,6 مليون برميل.

وحذرت مؤسسة النفط، في وقت سابق، من حدوث “كارثة” بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة الذي نفذه محتجون منتصف أبريل الماضي الأمر الذي قد يحدث أضرارًا على مستوى خطوط النقل وصهاريج التخزين تنتج عنه تسربات.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك