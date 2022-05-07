ليبيا تصدر أكثر من نصف مليون برميل نفط إلى إيطاليا

انتهت الفرق الفنية في ميناء الزويتينة السبت من تحميل الناقلة “ام تي سيستر ” وعلى متنها 600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا وفقًا لبيانات لإدارة المرفأ، اطلعت عليها “218”.

وكان العاملون في ميناء الزويتينة قد عملوا الأسبوع الماضي على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة “ميلوس 21” بحسب تصريح حصري لمصدر مسؤول يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، مبينًا أن الشحنة أرسلت للصين ليكون إجمالي ما تم تصديره خلال الأسبوع الماضي 1,6 مليون برميل.

وحذرت مؤسسة النفط، في وقت سابق، من حدوث “كارثة” بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة الذي نفذه محتجون منتصف أبريل الماضي الأمر الذي قد يحدث أضرارًا على مستوى خطوط النقل وصهاريج التخزين تنتج عنه تسربات.

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