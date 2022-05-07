الأمن التونسي: مواطن ليبي تعرض للسرقة بعد قضاء ليلة غير شرعية مع فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من إلقاء القبض على فتاة تونسية متهمة بسرقة جميع أغراض مواطن ليبي بعد قضاء ليلة غير شرعية معه في منطقة العوينة.

وذكر مركز الأمن الوطني بمنطقة العوينة التونسية، أنه «على إثر تقدم مواطن ليبي ببلاغ حول تعرضه لسرقة أغراضه من قبل فتاة بعد أن إتفقت معه على قضاء ليلة جنسية بإحدى الإقامات بجهة العوينة».

واضاف « وبعد إتمام مرغوب الفتاة تولت سرقة أغراضه ولاذت بالفرار، حيث تم نصب كمين محكم للفتاة التلبعة لجهة أريانة و باستشارة النيابة تمت مداهمة منزلها واسترجاع المسروق و الاحتفاظ بها».