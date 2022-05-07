الاستعداد لانطلاق معرض طرابلس الدولي في نسخته الـ 48

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن الهيئة العامة للمعارض تستعد على قدم وساق لإطلاق النسخة الــ48 من معرض طرابلس الدولي، خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وأشارت الوزارة أن الفعاليات تلتئم فعاليات بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية، إضافةً إلى 110 شركات ليبية خاصة وشركات أجنبية من 6 دول، هي إيطاليا وتونس وإندونيسيا والجزائر وتركيا ورومانيا، متخصصة في الصناعات الغذائية ومعدات المصانع ومواد البناء والإنشاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد إقامة المعرض قديماً كان تقليداً في شهر مارس من كل عام، إلا أن تغييرات طالت هذا الموعد بعد توقف المعرض لسنوات إبّان عهد النظام السابق ليعود لاحقاً في مواعيد مختلفة.