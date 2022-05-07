“النساء الجديدات” على موعد مع حائط معرض الأدب في إفريقيا بزيوريخ

اختير نص “النساء الجديدات” للكاتبة خلود الفلاح من قبل لجنة معرض “الأدب في أفريقيا” والذي سيقام في شهر يونيو المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.

وترجم النص إلى اللغة الألمانية بواسطة زينب بن خليفة، كما أنه نشر ضمن مختارات شعرية لشعراء من مختلف القارة الأفريقية صدرت في سويسرا عام 2013 بعنوان “أفريقيا في القصيدة”.

وسيكتب النص باللغة العربية على الحائط طيلة أيام المعرض، إلى جانب ندوة تقدمها المترجمة حول المختارات الشعرية والنصوص المختارة لتكون حاضرة في أيام المعرض.

وصدر للكاتبة خلود الفلاح دواوين عدة، منها بهجات مارقة وينتظرونك وطاولة عند النافذة ونساء إلى جانب نهر الليثي، كما تمت ترجمة نصوصها إلى الفرنسية ضمن كتاب المرأة الشاعرة، وشاعرات عربيات بالفرنسية بواسطة الشاعرة مرام المصري وترأست الكاتبة أيضًا اللجنة العليا لملتقى مبدعات عربيات في زمن الحرية بنغازي 2012.

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