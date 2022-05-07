ربيعة أبوراص: نحتاج بدائل اقتصادية للنفط مثل صيد الأسماك

أكدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراص، على ضرورة إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز بالنظر لما يمر به هذا القطاع من أزمات متلاحقة وتذبذب في حجم الإنتاج يؤثر سلبا على مساهمته بشكل فعال في تغطية الاحتياجات النقدية للبلاد.

كما أكدت أن البدائل موجودة في ليبيا وأبرزها الموارد البحرية بالنظر للساحل الليبي الطويل على البحر المتوسط والذي يفتح فرصا واعدة في مجال السياحة والصيد وصناعة الغذاء والنقل البحري ، ويجب أن يكون هناك توجه وطني لتعزيز الصناعات المرتبطة بالبحر، مشددة على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي ، باعتبار أن ذلك يلبي أهداف التنمية المستدامة وحاجة المواطن الليبي إلى بيئة أمنة .

وأضافت أبوراص بأنه يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى ويمكن أن يكون للمؤسسات المحلية والدولية دور كبير في نقل الخبرات المطلوبة ، داعية إلى تشكيل منتدى وطني لبحث تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي وفق أهداف التنمية المستدامة يضع في الاعتبار التوجه للاقتصاد الأزرق والاخضر، بحيث يضم المنتدى جميع الجهات الفاعلة والتي تشمل البحاث والاكاديميين والأجهزة الرقابية ومجلس التخطيط الوطني وغرف التجارة ورجال الأعمال والمجتمع المدني بمشاركة الخبرات والجهات الدولية الراغبة في العمل معنا، مشيرة إلى أهمية اطلاق المنتدى قريباً نظراً لما يواجه الاقتصاد الليبي من تحديات تتطلب إيجاد الحلول المستدامة وأن هذه القضية يجب أن يتم تناولها على المستوى الوطني وإعطائها الأولوية التي تستحق.