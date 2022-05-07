الصغير: أنصح البرلمان بعدم اعتماد الميزانية

حذر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، من اعتماد ميزانية من البرلمان، وقال إن ذلك سيوجد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سند قانوني للصرف وسيجد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عذر لصرفها للدبيبة باعتبار الدبيبة لا زال معترف به دوليا، ولن تبقى حجة لاستمرار إغلاق النفط أو تعليق الواردات إذا التزم الدبيبة بأبواب وبنود الميزانية.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن تضمين قانون الميزانية لفقرة أو مادة بأن الحكومة المناط بها الصرف هي حكومة فتحي باشاغا سيكون نص غير ذي قيمة أمام الواقع على الأرض، وأنصح البرلمان بعدم اعتماد ميزانية لأنه لا يملك أدوات التمويل ولن يغير من الواقع والمعطيات على الأرض شيء.