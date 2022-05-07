رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

جددت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، تأكيد الحرص على «وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتها المختصة، وذلك في مقابل ما تواصل منصات التداول الاجتماعي تداوله بشأن بنزين به شوائب».

وقالت الشركة، في رسالة إلى مستخدميها: «لا نتوانى دائمًا عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة»، وأوضح البيان أن «الشركة تضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها».

شوائب في البنزين

جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو، تظهر استخراج بنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى أنه صار أقرب إلى لون المياه.

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وتحرّك جهاز الحرس البلدي بالعاصمة طرابلس، وبدأ بأخذ عينّات البزين من مختلف محطّات الوقود، لتحليلها ومعاينتها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية للجودة. وفي بيان سابق، ردت البريقة لتسويق النفط على هذه الاتهامات بنفي مسؤوليتها عن توزيع الوقود على المحطات، وأكدت أنها «أخبار عارية من الصحة، وأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خال من الشوائب والمواد الملوثة».

ورجّحت الشركة، أن تكون شكاوى المواطنين عن تعرّض سياراتهم لأعطال، ناتجة عن الشوائب التي قد تحتويها الخزانات عند القيام بعمليات التعبئة. وفي بيان اليوم السبت، أعادت الشركة التأكيد على موقفها، وقالت «بصفتنا شركة خدمية لا يسيئنا الادعاء أو التشكيك أو التشهير طالما الواقع يخالف الادعاء».