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أبوراص تدعو للتوجه إلى الاقتصاد الأخضر لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبو راص إلى ضرورة إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز بسبب ما يمر به القطاع من أزمات متلاحقة وتذبذب في حجم الإنتاج وهو ما يؤثر سلبيًا على مساهمته بشكل فعال في تغطية الاحتياجات النقدية للبلاد.

وأضافت أبو راص أن البدائل موجودة في ليبيا وأبرزها الموارد البحرية بالنظر إلى الساحل الليبي الطويل المطل على البحر المتوسط والذي يفتح فرصًا واعدة في مجال السياحة والصيد وصناعة الغذاء والنقل البحري.

ورأت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ضرورة وجود توجه وطني لتعزيز الصناعات المرتبطة بالبحر، مشددة على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة، دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، باعتبار أن ذلك يلبي أهداف التنمية المستدامة وحاجة المواطن الليبي إلى بيئة أمنة.

وحثت أبو راص على الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى حيث يمكن أن يكون للمؤسسات المحلية والدولية دور فعال في نقل الخبرات المطلوبة، داعية إلى تشكيل منتدى وطني لبحث تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي وفق أهداف التنمية المستدامة يضع في الاعتبار التوجه للاقتصاد الأزرق والأخضر، مشيرة إلى أهمية التعجيل في إطلاق هذا المنتدى بسبب ما يواجه الاقتصاد الليبي من تحديات تتطلب إيجاد الحلول المستدامة.

 

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قناة 218 الليبية

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