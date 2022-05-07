من جديد.. شركة البريقة ترد على اتهامات “البنزين المغشوش” | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

جددت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، تأكيد الحرص على وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتها المختصة، وذلك في مقابل ما تواصل منصات التداول الاجتماعي تداوله بشأن بنزين به شوائب.

وقالت الشركة، في بيان وجهته إلى مستخدميها اليوم السبت: “لا نتوانى دائمًا عن محاسبة المقصرين. داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة”.

ولفت البيان إلى أن الشركة تضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المعنية والمختصة.. مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها.

وكانت قد تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استخراج بنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب.. حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى أنه صار أقرب إلى لون المياه.

ورجّحت الشركة، أن تكون شكاوى المواطنين عن تعرّض سياراتهم لأعطال. ناتجة عن الشوائب التي قد تحتويها الخزانات عند القيام بعمليات التعبئة. وفي بيان اليوم السبت، أعادت الشركة التأكيد على موقفها، وقالت بصفتنا شركة خدمية لا يسيئنا الادعاء أو التشكيك أو التشهير طالما الواقع يخالف الادعاء.