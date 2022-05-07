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الهيئة العامة للحج تعلن شروط حج هذا العام والمواطنين المحرومين من أداء الفريضة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، النسبة المئوية لعدد الحجاج وتحديد الفئة العمرية، وذلك عن حج هذا العام 1443هـ  2022م، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية وضعت شروطا وإجراءات احترازية حفاظا على حجاج بيت الله الحرام.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن نسبة الحجاج عموما بلغت هذا العام 42٪ ليكون عدد الحجاج الليبيين 3531 حاجا ليبيا، وأن يكون عمر الراغب في أداء الحاج أقل من 65 عاما، مشددة على إلغاء باب التنازلات والاستبدالات والتطريز.

وأكدت الهيئة، أن عدد الحجاج المحدد سيكون وفق القائمة المعلنة والكشف المسلسل الصادر عام 1441هـ/ 2020 م والذي تم تأجيله نظرا لجائحة كورونا، وذلك مع حفظ الحق لمن لم يبلغهم التسلسل.

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قناة ليبيا الحدث

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