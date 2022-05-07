عون يكشف لـ 218 عن توقف تصدير النفط من ميناء الزويتينة مجددًا

قال وزير النفط والغاز محمد عون في تصريح حصري لقناة “218” إن التصدير والعمليات النفطية من ميناء الزويتينة توقفت مجددًا، السبت، بعد تصدير شحنتين عبر ناقلتين الأسبوع الماضي بشكل استثنائي؛ وذلك خوفًا من كارثة بيئية قد تطال خطوط النقل و صهاريج التخزين، عقب إغلاق محتجين عمليات التصدير في أبريل الماضي، قبل السماح بإعادة الأعمال في الميناء مؤقتًا.

وأوضح عون في تصريحاته وجود تعطل في حقل أبو الطفل والرمال وجزء من حقل السرير مع توقف العمل نتيجة تعطل الصادرات النفطية.

وعلمت “218”، في الأسبوع الماضي من مصادرها، أن ميناء الزويتينة صدر 1,6 مليون برميل نفط على متن الناقلتين” م تي سيستر ” و”ميلوس 21 ” توجهتا بها إلى الصين وإيطاليا.

وكانت مؤسسة النفط قد ناشدت في أبريل المحتجين في ميناء الزويتينة بمباشرة عمليات التصدير خوفًا من كارثة بيئية قد تحدث بسبب نوع الخام “الشمعي” الموجود في صهاريج الزويتينة.

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