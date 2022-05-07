رؤية تحدد يوم ولادة هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد عيد الأضحى فلكيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت مؤسسة رؤية أن موعد أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم السبت الموافق للتاسع من شهر يونيو، وفقاً للحسابات الفلكية المعتمدة لديها والتي تعتمد على حساب إمكانية رؤية الهلال مساء يوم تحريه.

وقالت المؤسسة المعنية بعلوم الفضاء في بيان لها أن يوم الخميس الموافق لـ30 من شهر يونيو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443هجري. وبذلك يكون يوم الجمعة الثامن من يوليو يوم عرفة.

وتعتمد الدول الإسلامية في تحديد يوم دخول شهر ذي الحجة على الإعلان الرسمي الصادر عن المملكة السعودية. لأهميته في تحديد مناسك الحج لملايين المسلمين.