ناكر: جوازنا الليبي أصبح يُمنح للبريطانيات من تحت الطاولة

اتهم المترشح الرئاسي عبدالله ناكر، السلطات الليبية، بمنح الجنسية الليبية لشخصيات أجنبية، بعد استلام فتاة بريطانية، جواز سفر ليبي بالخطأ، مقابل الاستمرار في سرقة ثروات ليبيا، وفق قوله.

أضاف ناكر في تصريحات صحفية أن هذه الجوازات تُعطى من تحت الطاولة، حتى يرضوا على بيادقهم الموجودين في السلطة والمسؤولين عن كل الخراب الحادث في البلاد، وهؤلاء هم سبب عدم الاستفتاء على الدستور ووقف الانتخابات، وعملوا على تفريخ بيادقهم باسم الجيش والدين والحكومات، وجعلوا الإعلام الفاسد لجر أبناء الشعب الواحد للحروب، وفق قوله.

أضاف ناكر: “تلك البيادق تمارس عمليات سرقة وبيع الاستثمارات الخارجية والداخلية وضرب الدبلوماسية الليبية عن طريق بيادق وزارة الخارجية، ومعظم هؤلاء البيادق يحملون جنسيات دول أخرى ولائهم لها من أعضاء البرلمان ومجلس الدولة والحكومات المتعاقبة والوزراء والوكلاء ومدراء الإدارات في القطاعات المختلفة، و كل هذا الفساد تحت نظر ومسمع بعثة الأمم المتحدة، وهي المسبب الرئيسي في حالة ليبيا الآن بإشراف أمريكي”.