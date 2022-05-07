توقف تصدير النفط من ميناء الزويتينة مجددًا

توقف ظهر اليوم السبت ،التصدير والعمليات النفطية في ميناء الزويتينة مجددا ،بعد تصدير شحنتين بشكل استثنائي ،،”تجاوزت كميتهما مليون برميل لتوفير مساحة للتخزين وتجنب حدوث كارثة بيئي” ،وفق ما أكده وزير النفط و الغاز محمد عون .

وقال عون “، إن عملية التصدير والعمليات النفطية في ميناء الزويتينة توقفت مجددا بعد تصدير شحنتين بشكل استثنائي خوفا من كارثة بيئية”

وكانت الناقلة “ام تي سيستر “، رست على أرصفة ميناء الزويتينة، حيث انتهت الفرق الفنية في الميناء من تحميل ما يقرب من 600 ألف برميل من النفط، لنقلها إلى إيطاليا.

وخلال الأسبوع الماضي، عمل العاملون في ميناء الزويتينة على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة “ميلوس 21″، مشيرا إلى أن الشحنة أرسلت للصين ليكون إجمالي ما تم تصديره خلال الأسبوع الماضي 1,6 مليون برميل.

وفي وقت سابق، حذرت مؤسسة النف الليبية، من حدوث كارثة بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة الذي نفذه محتجون منتصف أبريل الماضي الأمر الذي قد يحدث أضرارًا على مستوى خطوط النقل وصهاريج التخزين تنتج عنه تسربات.