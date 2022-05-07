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بعد بلاغ مواطن.. انتشال قذائف دبابات من منطقة زريق بمصراتة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز المباحث الجنائية أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة فرع الوسطى نقل كمية من مخلفات الحروب المتمثلة في قذائف دبابات إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

وأضاف الجهاز أن الفريق انتقل إلى موقع مخلفات الحروب الواقع بمنطقة الزريق بمدينة مصراتة بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين بوجود المخلفات.

جدير بالذكر أن قسم المتفجرات بفرع الوسطى أتلف، خلال الشهر الماضي في منطقة الكراريم بمصراتة، كمية من مخلفات الحروب والألغام تقدر بأكثر من طن تم تجميعها خلال عمليات مسح في كلٍّ من الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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