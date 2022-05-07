بعد بلاغ مواطن.. انتشال قذائف دبابات من منطقة زريق بمصراتة

أعلن جهاز المباحث الجنائية أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة فرع الوسطى نقل كمية من مخلفات الحروب المتمثلة في قذائف دبابات إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

وأضاف الجهاز أن الفريق انتقل إلى موقع مخلفات الحروب الواقع بمنطقة الزريق بمدينة مصراتة بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين بوجود المخلفات.

جدير بالذكر أن قسم المتفجرات بفرع الوسطى أتلف، خلال الشهر الماضي في منطقة الكراريم بمصراتة، كمية من مخلفات الحروب والألغام تقدر بأكثر من طن تم تجميعها خلال عمليات مسح في كلٍّ من الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب.

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