كتلة برلمانيون تنفي وجود اتفاق بين النواب وشركة فاغنر لجلب مرتزقة إلى ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت كتلة برلمانيون ضد التمديد صحة وجود اتفاق تجاري بين مجلس النواب وشركة فاغنر الروسية لجلب مرتزقة للقتال في ليبيا.

وجددت الكتلة في بيان اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، التأكيد على عدم وجود هذا الاتفاق، الذي يرفضونه ويعتبرونه يرتقي للخيانة العظمى. وفقاً للبيان.

وطالب البيان وزير الخارجية الروسي إلى تعزيز ادعائه بكشف هذه العقود أو التوقف عن هذه التصريحات المهينة. داعيين النائب العام تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق بهذه الادعاءات الخطيرة .

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيونية إيطالية. إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة موجودة في مالي وليبيا “على أساس تجاري”.

وجدد لافروف خلال المقابلة مع شبكة “ميدياسيت” موقف موسكو الرسمي بأن فاغنر “لا علاقة لها بالدولة الروسية”.