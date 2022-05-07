ليبيا الان

كتلة برلمانيون تنفي وجود اتفاق بين النواب وشركة فاغنر لجلب مرتزقة إلى ليبيا | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت كتلة برلمانيون ضد التمديد صحة وجود اتفاق تجاري بين مجلس النواب وشركة فاغنر الروسية لجلب مرتزقة للقتال في ليبيا.

وجددت الكتلة في بيان اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، التأكيد على عدم وجود هذا الاتفاق، الذي يرفضونه ويعتبرونه يرتقي للخيانة العظمى. وفقاً للبيان.

وطالب البيان وزير الخارجية الروسي إلى تعزيز ادعائه بكشف هذه العقود أو التوقف عن هذه التصريحات المهينة. داعيين النائب العام تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق بهذه الادعاءات الخطيرة .

كتلة برلمانيون

 

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيونية إيطالية. إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة موجودة في مالي وليبيا “على أساس تجاري”.

وجدد لافروف خلال المقابلة مع شبكة “ميدياسيت”  موقف موسكو الرسمي بأن فاغنر “لا علاقة لها بالدولة الروسية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك