شركة البريقة تؤكد وضع نتائج اختبارات منتجاتها أمام الجهات المختصة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط وضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها الفورية والاعتيادية أمام الجهات المعنية والمختصة.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلعت “218” عليه، أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها، مطمئنة عملاءها من المواطنين والمؤسسات العامة و كبار العملاء من المستهلكين والشركات التجارية حرص الشركة على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المتسلّمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة و الموثقة، وأنها لا تتوانى عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهامها و صلاحياتها.

يأتي بيان الشركة بعد أن تداول عددٌ من المواطن مقاطع فيديو يوثق وجود خليط بين مادة البنزين والماء بعد التزود من محطات الوقود، وهو ما دعا النائب العام إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق حول الحادثة ومدى صحة الأنباء المتداولة على وجود شوائب في وقود البنزين، وهو ما نفته شركة البريقة، في بيان سابق، مؤكدة اتباع آليات تضمن جودة منتجاتها وفق المعيار الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية