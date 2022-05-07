النايض: حكومتي الدبيبة وباشاآغا لديهما قوى على الأرض ومبادرتي فضلت الشعب الليبي

ليبيا – قال رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض إنه أجرى مشاورات “واسعة” مع أطراف محلية وغربية بشأن المبادرة التي أعلن عنها، بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها ريتشارد نورلاند.

النايض أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”، أنه والسفير الأمريكي واللذين ناقشا بعضا من بنود المبادرة، شددا على أهمّيّة إدارة الإيرادات النفطية بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

وحول سبب “مساواة” المبادرة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، أوضح النايض أن كلا “الحكومتين” لديهما قوى على الأرض، مشيرًا إلى أن مبادرته فضلت الشعب الليبي.

يذكر أن النايض أعلن عن المبادرة أمس الجمعة مؤكدًا أنها تتضمن 10 نقاط، تهدف إلى معالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي، والذي يُهدّد الشّعب اللّيبي في وحدة وطنه، بل في وجوده، ومنعاً لاستخدام العنف في حلّ النّزاعات الحاليّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية