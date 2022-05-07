شؤون الحج تشكل لجنة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بموسم الحج

قررت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن التعامل مع المستجدات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة السعودية، لتنظيم موسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن موسم الحج الحالي يعد موسماً استثنائياً بعد الإغلاقات التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، حيث تحددت حصة ليبيا من الحجيج عند 3.531 حاجاً، كما اشترطت السلطات السعودية أن لا يتجاوز عمر الحاج 65 سنة، وهو ما يعني تعذر تفويج العدد الكامل الذي تم اختياره عبر القرعة للعامين 2020 و2021.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحجاج المحدد سيؤخذ حسب تسلسل الكشف الناتج عن قرعة الحج الأولى، مع حفظ الحق للذين لم يبلغهم التسلسل، كما يتعذر فتح باب التنازلات والاستبدالات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الواقع والمستجدات التي أعلنت عنها السعودية.

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