إصابة واحدة بكورونا في ليبيا ولا وفيات

أخبار ليبيا 24
نشر مركز مكافحة الأمراض، التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 30 أبريل الماضي، حتى 5 مايو الجاري. وجاء التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي وفقا للبيان رقم (684) كالتالي:-
استلم مركز مكافحة الأمراض عدد (445) اجمالي عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR وكانت متوسط النتائج :
– متوسط عدد العينات (148) عينة .
– عدد الحالات الموجبة (01) حالة .
– متوسط عدد الحالات المتعافية (08) حالات
– متوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة
– نسبة الحالات الموجبة (0.67 %)
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