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إصابة واحدة بكورونا في ليبيا ولا وفيات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نشر مركز مكافحة الأمراض، التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 30 أبريل الماضي، حتى 5 مايو الجاري. وجاء التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي وفقا للبيان رقم (684)  كالتالي:-

استلم مركز مكافحة الأمراض عدد (445) اجمالي عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR وكانت متوسط النتائج :

–  متوسط عدد العينات (148) عينة .

–  عدد الحالات الموجبة (01) حالة .

–  متوسط عدد الحالات المتعافية (08) حالات

–  متوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة

–  نسبة الحالات الموجبة (0.67 %)

 

التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي

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اخبار ليبيا 24

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