إصابة واحدة بكورونا في ليبيا ولا وفيات

أخبار ليبيا 24

نشر مركز مكافحة الأمراض، التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 30 أبريل الماضي، حتى 5 مايو الجاري. وجاء التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي وفقا للبيان رقم (684) كالتالي:-

استلم مركز مكافحة الأمراض عدد (445) اجمالي عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR وكانت متوسط النتائج :

– متوسط عدد العينات (148) عينة .

– عدد الحالات الموجبة (01) حالة .

– متوسط عدد الحالات المتعافية (08) حالات

– متوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة

– نسبة الحالات الموجبة (0.67 %)