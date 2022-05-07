الحداد: سندك معاقل الإرهاب أينما كان بلا تردد

أكد محمد الحداد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة المؤقتة أنهم سيدكون معاقل الإرهاب أينما وجدت من غير تردّد ولا تخاذل، وفق تعبيره.

وأضاف “الحداد” في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لعملية “البنيان المرصوص” لتحرير مدينة سرت من “تنظيم داعش”، أنهم يعاهدون أبناء البنيان من قضى منهم ومن بقي، أنهم سيظلون أوفياء لتلك الدماء الطاهرة ولتضحياتهم وصمودهم.

وقال “الحداد” إن ذكرى الملحمة سُطرت في تاريخ البلاد بدماء وأشلاء الشهداء، وهي واحدة من أعظم الملاحم التي خاضها الليبيون ضد “تنظيم الدولة” وصنعوا معجزة عندما لم تستطع أكبر الدول تطورا وتجهيزاً القضاء على هذا التنظيم في وقت قصير “كما فعله أولئك الأبطال”.

ولفت “الحداد” إلى أن الواقع والتاريخ يقولان إن أبطال الجيش الليبي وقواته المساندة هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة في شمال إفريقيا، حيث سقط أكثر من 700 شهيد من مختلف المدن الليبية إضافة إلى آلاف الجرحى والمبتورين والمفقودين.