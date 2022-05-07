تراجع في نسبة الإصابات بكورونا في ليبيا على أساس أسبوعي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسلمه 445 عينة فحص لفيروس كورونا خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 5 مايو، حسب البيان رقم 684 الصادر عن المركز.

وأشار المركز إلى أن متوسط عدد الحالات الموجبة حالة واحدة، ومتوسط عدد الحالات المتعافية 8 حالات. كما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة المشار إليها 0 حالة، وتم تسجيل نسبة الحالات الموجبة 0.67 %.

وبذلك، يكون إجمالي الإصابات قد بلغ في ليبيا حسب بيانات المركز 501,919 إصابة، والحالات النشطة 4,439 حالة تعافٍ، كما بلغ إجمالي المتعافين 491,050 والوفيات 6,430 حالة وفاة.

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