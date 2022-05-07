العباني: استمرار حكومة الدبيبة هو اغتصاب للسلطة، ومباشرة باشاغا مهامه من سرت يدخلنا في ازدواجية السلطة

أفاد عضو مجلس النواب محمد العباني بأن الدعوة لجلسة البرلمان المنوي عقدها الاثنين لم تتضمن جدول الأعمال واقتصرت على تحديد الزمان والمكان .

وعلى صعيد منفصل، أوضح العباني أن السلطة المنظمة تتمثل في الحكومة وهي التي يجب أن تكون لديها القدرة على ضبط الأوضاع على كافة الأراضي، إلا أننا أمام حكومة منتهية الولاية وأخرى معينة من قبل البرلمان، ما يعني أن استمرار حكومة الدبيبة هو اغتصاب للسلطة، مشيرا إلى أن ما يسعى له فتحي باشاغا بشأن ممارسة المهام من سرت يدخل البلاد في أتون ازدواجية السلطة.

واعتبر العباني أن ما يقوم به المصرف المركزي هو إقرار الأمر الواقع في ظل المخالفات القانونية المرتبطة بإقالة محافظ المصرف وانتهاء مدة الولاية، إلا أنه استمر في إدارة المصرف ما يلحق المصرف بعيب اغتصاب السلطة، داعيا النائب العام للتدخل وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي جناية اغتصاب السلطة

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