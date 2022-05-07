أمن طرابلس تعمل على تأمين احتفالية عيد العمال بميدان الجزائر | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس أنها تعمل على تأمين محيط ميدان الجزائر، اليوم السبت، استعدادًا لإقامة احتفالية عيد العمال، التي ينظمها الاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وكان قد وافق عيد العمال الأحد الماضي، وقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. قرارًا باعتباره عطلة رسمية، فيما لحقت به إجازة عيد الفطر المبارك، التي امتدت حتى الخميس الماضي.

من جانبها هنأت المؤسسة الوطنية للنفط، الموظفين والمستخدمين في القطاع النفطي لمناسبة عيد العمال. معتبرة أنهم “العمود الفقري والركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني”.

وتطرق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إلى الجهود الدؤوبة للعاملين في قطاع النفط.. التي أسفرت عن استمرار إنتاج النفط وزيادته، على الرغم من كل التحديات.

وأوضح صنع الله أن عيد العمال فرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المهم والفعال للعاملين في قطاع النفط والغاز بمختلف مواقعهم. وللتأكيد على أهمية إيلائهم الأهمية القصوى لتحقيق أعلى الإيرادات النفطية.