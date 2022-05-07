البيوضي: تمرير الموازنة إعلان رسمي لعودة الانقسام

حذر المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي من عودة الصدام العسكري المسلح للبلاد، معتبراً تمرير الميزانية لصالح الحكومة الليبية في سرت إعلاناً رسمياً لعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

وأضاف البيوضي في منشور، أن كل مبررات الصراع مع الدبيبة كانت مصطنعة، والهدف المستر هو البحث عن المغنم نظراً لحجم الميزانية وآليات تبويبها، مشيراً إلى أن البلاد أمام مشروع زيادة الافتراس والفساد حيث تغيب ضوابط الرقابة.

ودعا البيوضي لتجنب تفاقم الأزمة ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الموارد من الأجهزة الرقابية، وبعضوية المصرف المركزي تختص بترشيد الإنفاق الحكومي للمرتبات والنفقات التسييرية، وأن تضع في الحسبان أن الحل السلمي الوحيد هو إجراء الانتخابات.

وأشار البيوضي إلى أن سبل معالجة أزمة السلطة التنفيذية تتم بخيارين، إما عن طريق سلطتين وكل منهما تعمل في نطاقهما مع وضع آلية موحدة لإدارة وتنظيم الانتخابات من خلال وزارتي الداخلية حصراً، أو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة عبر حكومة مصغرة لتنفيذ الانتخابات خلال 6 أشهر، وكل أعضائها لا يشاركون في العملية السياسية القادمة بأي مسؤولية مهما كانت صغيرة.

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