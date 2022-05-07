البيوضي: أقترح وجود سلطتين في ليبيا تعملان معاً وصولاً للانتخابات

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن تمرير الميزانية لصالح الحكومة الموازية في سرت هو الإعلان الرسمي لعودة الإنقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا وسيتحول خلال أشهر لصدام عسكري مسلح، و بالنظر لحجم الميزانية وآليات تبويبها فإن كل مبررات الصراع مع الدبيبة كانت مصطنعة والهدف المستر هو البحث عن المغنم، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “من المؤكد أننا أمام مشروع زيادة الإفتراس والفساد حيث تغيب ضوابط الرقابة، ولتجنب تفاقم الأزمة يجب تشكيل لجنة لإدارة الموارد من الأجهزة الرقابية وبعضوية المصرف المركزي تختص بترشيد الإنفاق الحكومي للمرتبات والنفقات التسييرية وأن نضع في الحسبان أن الحل السلمي الوحيد هو إجراء الإنتخابات، ويمكن معالجة أزمة السلطة التنفيذية بخيارين لا ثالث لهما”.

واختتم: “سلطتين وكل منهما تعمل في نطاقهما مع وضع آلية موحدة لإدارة وتنظيم الإنتخابات من خلال وزارتي الداخلية ( حصرا)، و تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ( حكومة مصغرة) لتنفيذ الإنتخابات خلال 6 أشهر، وكل أعضائها لا يشاركون في العملية السياسية القادمة بأي مسؤولية مهما كانت صغيرة”.