منظمة إنسانية: 34 مهاجراً أبحروا من مصراتة يواجهون خطر الموت

أفادت منظمة “هاتف الإنذار” العاملة في مجال الخط الساخن للطوارئ المتعلق بتحديد مواقع المهاجرين في البحر المتوسط، بأن قاربًا على متنه 34 شخصًا في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا بحاجة إلى إنقاذ فوري.

وأكدت المنظمة في تصريح لصحيفة تايمز أوف مالطا، أن المهاجرين هاتفوا المنظمة لإنقاذهم بعد أن قضوا ليلة الجمعة في البحر في انتظار وصول المساعدة في الوقت الذي ينجرفوا فيه ويحتاجون إلى الإنقاذ، بسبب الرياح القوية والأمواج، حيث يواجه القارب خطر الانقلاب بسبب الظروف الجوية القاسية.

ولم تكشف المنظمة عن عدد الرجال والنساء والأطفال الموجودين على متن السفينة وحالة ظروفهم الصحية، مع ترجيحات أن يكون القارب غادر من سواحل مدينة مصراتة، إلا أن السلطات المالطية أكدت عدم مسؤوليتها لوقوع القارب خارج منطقة الإنقاذ المالطية.

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