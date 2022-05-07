هيئة السلامة الوطنية: وفاة شخص في حريق بمعرض أثاث بطبرق

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم السبت، وفاة شخص جراء اندلاع حريق بمعرض أثاث وفرش بمدينة طبرق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة على صفحتها بموقع «فيسبوك» رجال الإطفاء خلال محاولتهم السيطرة على الحريق فيما يتجمع الأهالي بجوار المبنى المحترق.

– حريق في محل أثاث وسط طرابلس

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التجمهر بمواقع الحرائق والحوادث تجنبًا لتعطيل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وحذرت من أن ذلك الفعل يتسبب في تعطيل منتسبيها عن أداء عملهم.