بوراس: يجب إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز بالنظر لما يمر به القطاع من أزمات متلاحقة

ليبيا – أكدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس على ضرورة إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز بالنظر لما يمر به هذا القطاع من أزمات متلاحقة وتذبذب في حجم الإنتاج يؤثر سلبا على مساهمته بشكل فعال في تغطية الاحتياجات النقدية للبلاد.

بوراس شددت على أن البدائل موجودة في ليبيا وأبرزها الموارد البحرية بالنظر للساحل الليبي الطويل على البحر المتوسط والذي يفتح فرصا واعدة في مجال السياحة والصيد وصناعة الغذاء والنقل البحري ، ويجب أن يكون هناك توجه وطني لتعزيز الصناعات المرتبطة بالبحر.

ونوّهت على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي ، باعتبار أن ذلك يلبي أهداف التنمية المستدامة وحاجة المواطن الليبي إلى بيئة أمنة .

وأضافت بأنه يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الاخرى ويمكن أن يكون للمؤسسات المحلية والدولية دور كبير في نقل الخبرات المطلوبة.

ودعت إلى تشكيل منتدى وطني لبحث تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي وفق أهداف التنمية المستدامة يضع في الاعتبار التوجه للاقتصاد الازرق والاخضر ،بحيث يضم المنتدى جميع الجهات الفاعلة والتي تشمل البحاث والاكاديميين والاجهزة الرقابية ومجلس التخطيط الوطني وغرف التجارة ورجال الأعمال والمجتمع المدني بمشاركة الخبرات والجهات الدولية الراغبة في العمل معنا.

وأشارت إلى أهمية اطلاق المنتدى قريباً نظراً لما يواجه الاقتصاد الليبي من تحديات تتطلب ايجاد الحلول المستدامة وأن هذه القضية يجب أن يتم تناولها على المستوى الوطني وإعطائها الأولوية التي تستحق.

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