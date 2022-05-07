مصدر لـ218: الرئاسي بصدد تشكيل حكومة مصغرة تقود البلاد

أفاد مصدر مطلع لـ218 عن عزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القيام بخطوة أحادية، عبر إعلان توسيع المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة البلاد.

وأضاف المصدر أن المنفي سيحتفظ برئاسة المجلس الرئاسي بالإضافة إلى الحكومة المصغرة، المزمع تشكيلها، مع الشروع في إعداد قاعدة دستورية وإعادة النظر في القوانين الانتخابية خلال مرحلة انتقالية تقود لإجراء انتخابات وطنية.

وأشار المصدر إلى أن المنفي سيتولى إدارة البلاد بعيداً عن حكومتي باشاغا والدبيبة، اللتين تتنازعان الشرعية والسلطة مع اتجاه مجلس النواب لاعتماد الموازنة المقدمة من الحكومة الليبية، وسط مخاوف من إعادة مشهد الانقسام المؤسساتي، كما لم يكشف المصدر عن الأطراف والجهات الداعمة لخطوة المنفي.

وتعيد خطوة المنفي في حال إعلانها سيناريو حكومة الوفاق التي ترأسها فائز السراج، حيث احتفظ الأخير برئاسة مزدوجة للمجلس الرئاسي والحكومة لمدة قاربت الخمس سنوات، قبل أن يسلم السلطة لحكومة الوحدة وفق مقررات اتفاق جنيف.

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