مصدر لـ218: ويليامز تتحضر للسفر إلى الولايات المتحدة لبحث الوضع الليبي مع إدارة بايدن

أكد مصدر دبلوماسي لـ218، أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامزتتجهز قريباً للسفر إلى الولايات المتحدة لبحث الوضع الليبي مع الإدارة الأميركية.

وكثفت ويليامز لقاءاتها مؤخراً مع عدد من المسؤولين والسفراء في ليبيا، كان آخرها مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير.

وكان منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا قد شكّل مثار جدل في الموقفين الروسي والأميركي، حيث أعرب الجانب الروسي عن معارضته لاستمرار ويليامز في مهمتها في ليبيا، واتهمها مراراً بأنها تمثل الموقف الأميركي في ليبيا.

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