حويلي: المشري سيسافر القاهرة لتذليل الصعوبات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي، إن وفدا من المجلس برئاسة خالد المشري سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع الجاري، استجابة لدعوة مجلس النواب المصري.

وأوضح حويلي لقناة “ليبيا الأحرار” السبت، أن الوفد سيناقش تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في حوار المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، قد أكدت أن المشري الذي التقته في طرابلس، تعهد لها التزام المجلس الأعلى للدولة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة بالقاهرة في 15 مايو من أجل التوافق على الترتيبات الدستورية اللازمة لانتقال ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقصر وقت ممكن، وفق قولها.