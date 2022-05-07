الفرجاني: الاستعجال في إجراء قرعة الحجاج قد يوقفها حتى 2025

قال نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري الفرجاني، إن نسبة ليبيا من الحجاج بحسب المملكة العربية السعودية، بلغت 3 آلاف حاج ونيّفا، بعدما كانت سابقا تبلغ نحو 7800 حاج.

وأضاف الفرجاني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه سيختار حجاج العام من قرعة عام 2020 مع استثناء من تجاوزت أعمارهم 65 عاما، بتعليمات من السعودية.

وتابع: “كان من الخطأ إجراء القرعة للحجاج قبل إعلان السعودية الحصة الخاصة بليبيا، وهو ما سبب حرجا للهيئة”، وواصل: “القرعة ستجرى وفق كل تنسيقية للحج، وعددها نحو 14 في ليبيا، باستثناء من فوق 65 عاما ثم ضرب العدد الباقي في نسبة 42% ليخرج العدد المقرر هذا العام لكل تنسيقية”.

وأشار إلى أن “البقية ممن فازوا بالقرعات سابقا ولم يختاروا هذا العام، سيبقى حقهم محفوظا الأعوام المقبلة”، لافتا إلر أنه قد يؤدي الاستعجال في إجراء القرعات سابقا ونقصان حصة ليبيا، إلى إيقاف القرعة إلى عام 2025، لكثرة الفائزين بقرعات 2020 و2021.