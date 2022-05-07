مصدر لـ218: المشري يزور القاهرة قبيل انطلاق أعمال لجنة المسار الدستوري

أفاد مصدر لـ218، بأن رئيس مجلس الدولة خالد المشري وصل السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة يتوقع أن يلتقي خلالها مسؤولين مصريين.

وتأتي زيارة المشري للقاهرة قبل أيام من انطلاق الجولة الثانية من مشاورات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بشأن التوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية، والمقرر التئامها في 15 مايو الجاري والتي تستضيفها العاصمة المصرية بإشراف أممي.

وكان المشري قد التقى المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قبل أيام في طرابلس، لبحث كسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية وسط تصاعد حدة الانقسام السياسي في البلاد، وفشل لجنة المسار الدستوري في تحقيق نتائج إيجابية مع اختتام أعمال جولتها الأولى التي استمرت 6 أيام.

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