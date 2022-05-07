الفريق ( الحداد ) : البنيان المرصوص ملحمة وطن وسندك الإرهاب أينما وجد دون خذلان أو تردد

طرابلس 07 مايو 2022 (وال)- أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، أنه سيتم دك معاقل الإرهاب أينما وجدت من غير تردّد ولا تخاذل.

وقال ” الحداد ” – في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش – “إننا نعاهد أبطال تلك الملحمة البطولية الأحياء منهم والشهداء أن نظل أوفياء لتلك الدماء الطاهرة ولتضحياتهم وصمودهم، وأن نسلُك الطريق التي خُضّبت بدمائهم الزّكية بكل عز وفخر واعتزاز”.

وتابع ” الحداد “: إن “ذكرى ملحمة البنيان المرصوص سُطرت في تاريخ البلاد بدماء وأشلاء الشهداء، وهي واحدة من أعظم الملاحم التي خاضها الليبيون ضد تنظيم الدولة وصنعوا معجزة عندما لم تستطع أكبر الدول تطورا وتجهيزًا القضاء على هذا التنظيم في وقت قصير كما فعله أولئك الأبطال”، وفقا لما نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان عبر صفحته الرسمية.

ولفت رئيس الأركان في كلمته إلى أن الواقع والتاريخ يقولان إن أبطال الجيش الليبي وقواته المساندة، هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة في شمال إفريقيا، حيث سقط أكثر من 700 شهيد من مختلف المدن الليبية إضافة إلى آلاف الجرحى والمبتورين والمفقودين.

واضاف ” الحداد ” بأن ابطال ملحمة البنيان المرصوص دافعوا وبإمكانياتهم اليسيرة والمتواضعة عن الأرض والعرض والتاريخ، فكانوا شعلة ذلك الانتصار، ومصابيح الأمل الذي سيمتد لأجيال وأجيال، ويصل صيته مشارق الأرض ومغاربها. (وال)

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