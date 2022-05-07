برفقة اللافي والكوني.. المنفي يحضر اختتام بطولة الجيد لسباق الخيل

حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني مساء السبت، اختتام بطولة الجيد الثانية لسباق الخيل، وذلك على هامش زيارتهم لمدينة مصراتة، والتي يشارك فيها عدد من المهتمين برياضة الخيول من ليبيا والدول العربية والأجنبية.

كما قام بحضور ختام السباق، كل من رئيس المحكمة العليا، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والنواب، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وقد قام رئيس المجلس الرئاسي ، ونائبي المجلس ، في نهاية السباق بتسليم كأس البطولة للحاصلين على التراتيب الأولى.