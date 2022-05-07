الخارجية تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي ضد الجيش المصري في سيناء

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أعربت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومـة الليبية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود.

وقالت الخارجية، في بيان، نشره وزير الخارجية بالحكومة، حافظ قدور، “تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة عدد من رجال الجيش المصري وإصابة آخرين وذلك في منطقة شرقي قنـاة السويس”.

وأضاف البيان، “وفي هذا المصاب الذي ألم بأشقائنا تتقدم الوزارة بأحر عبارات التعازي وتعبر عن تضامنها الصادق ووقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية ضد ما يهدد أمنها واستقرارها”.