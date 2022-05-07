محلل سياسي: البعثة الأممية سبب الانسداد السياسي في ليبيا

اتهم المحلل السياسي جمال عامر البعثة الأممية في ليبيا بالعمل على استمرار الانسداد السياسي، وإرباك المشهد منذ العام 2011 وحتى إنتاج حكومة الدبيبة بالتزوير، وفق قوله.

وأضاف عامر في تصريح لموقع البوابة المصري، أن لقاءات وتصريحات ويليامز الغامضة التي تعطي أحياناً إشارات إلى أن حكومة الدبيبة هي الرسمية، وتارة

تشير لباشاغا وأن حكومته المعترف بها هي الشرعية، كانت أحد أسباب تأزيم الملف الليبي.

وأشار عامر إلى أن الخلاف بين روسيا وأمريكا وبريطانيا حول التمديد للبعثة الأممية يعطي للمستشارة ستيفاني وليامز الفرصة لاستمرارها في منصبها، في ظل عدم التوافق على تسمية مبعوث أفريقي لإدارة البعثة، والذي سيكون خياراً مريحاً لليبيين في حال اعتماده، وفق قوله.

وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع، في أبريل الماضي مشروعاً لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يوليو القادم.

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