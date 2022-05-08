قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على محطة رفع مياه شرق قناة السويس، والذي تصدت له قوات الجيش. وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”. وأضاف الرئيس المصري:”هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها”. وكان الجيش المصري قد أعلن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم نفذته مجموعة إرهابية في منطقة بشرق قناة السويس غربي سيناء. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ في بيان على موقع فيسبوك إنه تم “إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة”، مضيفا أنه تم الاشتباك والتصدي لعناصر المجموعة الإرهابية، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد. وأوضح أن قوات الجيش لا تزال تطارد عناصر المجموعة الإرهابية، وأنها حاصرتهم بإحدى المناطق المعزولة في سيناء.

وأدانت 9 دول عربية، السبت، الهجوم، وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن استنكارها الشديد، مؤكدة “وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها”.

وأدانت الخارجية القطرية، في بيان، الهجوم وجددت “موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

ووصف الأردن، في بيان للخارجية، الهجوم بأنه “إرهابي جبان”، مشددا على دعمه “لجهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب والتطرف”.

وفي الإمارات، أدانت الخارجية في بيان، الهجوم وأكدت أنها “ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب، وتجدد مساندتها لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها”.

كما وصفت البحرين، في بيان للخارجية، الهجوم بأنه “إرهابي جبان”، مؤكدة تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

وفي الكويت، أعربت الخارجية في بيان، عن إدانتها لهذا “الهجوم الإرهابي”، مؤكدة تأييد بلادها لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

وفي فلسطين، أدان الرئيس محمود عباس الهجوم مقدما تعازيه لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ولعائلات “ضحايا هذه الجريمة البشعة التي استهدفت ثلة من أبطال الجيش المصري”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدان السفير الصومالي بالقاهرة إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان، “الهجوم الإرهابي الخسيس”، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب مصر، في “الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب”.

من جهتها، أدانت الخارجية اليمنية، في بيان، الهجوم وأكدت “رفضها للتطرف والإرهاب، ووقوفها بجانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها”.