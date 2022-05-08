بلحاج عن الغرياني: حفظ الله علماء بلادنا

قال أمير الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية عبد الحكيم بلحاج، “التقيت في طرابلس وتاجوراء -حرسهما الله – بالشيخين الجليلين سماحة المفتي الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، والعلامة الشيخ عبد اللطيف أحمد الشويرف، اسأل الله العظيم أن يمُنَّ عليهما بتمام الصحة والعافية”، على حد وصفه.

بلحاج، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “حفظ الله علماء بلادنا ، ونفع الله بهم أهلنا في ليبيا وسائر بلاد المسلمين، وجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، عن علمهم وعطائهم المتواصل خدمة لهذا الدين ولعلومه”، بحسب زعمه.