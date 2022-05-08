بالأرقام.. تفاصيل الميزانية المحالة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس الدولة

كشفت إحدى الصحف الليبية، عن تفاصيل الميزانية المحالة من رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

الرسالة، التي نشرتها صحيفة “صدى” الإقتصادية، كشفت عن تفاصيل ميزانية عدة وزارات بالحكومة والمتمثلة في وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمالية والصحة، إلى جانب مشروعات التنمية المرصودة بالحكومة.

وأوضحت أن “إجمالي المبلغ لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها الإيرادات 110 ألف والباب الأول 4.619 مليون والباب الثاني 318 ألف؛ ووزارة العدل والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات ست ألاف والباب الأول 958 الف والباب الثاني 329 ألف، إلى جانب وزارة التخطيط والمالية والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات 20 ألف والباب الأول 807 ألف والباب الثاني مليون 214 الف، ووزارة الصحة والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات 3.145 ألف والباب الأول 3.651 مليار والباب الثاني مليار 439 مليون”.

وأشارت إلى أن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها لا يوجد ايرادات واجمالي الباب الأول 6.343 مليار والباب الثاني مليار و733 مليون، حيث أن إجمالي الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات يبلغ 141.974.129.500”.

واستكملت “أما مخصصات المستشفيات في كامل البلاد، فالمستشفيات التعليمية الإيوائية، تحصلت بإجمالي 851.80 مليون دينار في الباب الأول و 410.80 مليون دينار بالباب الثاني أولّها مستشفى طرابلس الجامعي وآخرها مستشفى الهواري بنغازي، أما المستشفيات العامة المركزية والإيوائية التي نالت ماقيمته 157.85 مليون دينار في الباب الأول و 100 مليون بالباب الثاني، وأمّا عن المستشفيات والمراكز التخصصية فقد خُصّص لها 62.44 مليون دينار في الباب الأول و 50 مليون دينار في الباب الثاني؛ وكان للمختبرات الطبية ومصارف الدم مبلغ بإجمالي 24.150 مليون في باب المرتبات و 18.850 مليون دينار”.