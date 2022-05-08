النايض: تناقشت مع نورلاند حول أهمية إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا ” عارف النايض ” إنه أجرى مشاورات “واسعة” مع أطراف محلية وغربية بشأن المبادرة التي أعلن عنها، ومن بين هذه الاطراف السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها ” ريتشارد نورلاند” .

وأكد النايض في تصريحات صحفية ، أنه والسفير الأمريكي اللذين ناقشا بعضا من بنود المبادرة،قد شددا على أهمّيّة إدارة الإيرادات النفطية بنزاهة وشفافية وعدالة، واستئناف إنتاج النفط بطريقة تخدم كلّ اللّيبيّين والاقتصاد العالمي وأهمّية تحديد موعد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل.

أوضح النايض حول سبب “مساواة” المبادرة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، أن كلا “الحكومتين” لديهما قوى على الأرض، مشيرًا إلى أن مبادرته فضلت الشعب الليبي.

تجدر الإشارة أن النايض أعلن عن المبادرة أمس الجمعة مؤكدًا أنها تتضمن 10 نقاط، تهدف إلى معالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي، والذي يُهدّد الشّعب اللّيبي في وحدة وطنه، بل في وجوده، ومنعاً لاستخدام العنف في حلّ النّزاعات الحاليّة.