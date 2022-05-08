فرنسيون بمراكز الاقتراع في ليبيا يصوتون بأغلبية ساحقة لماكرون

صوت فرنسيون بمراكز الاقتراع القنصلية في ليبيا بأغلبية ساحقة لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جرى تنصيبه رسميًا، أمس السبت، في قصر الإليزيه بعد فوزه بولاية ثانية.

وأفادت الإحصاءات التي نشرتها جريدة «لوموند» الفرنسية، حصول ماكرون على 50% من الأصوات في قنصلية فرنسا في ليبيا، فيما حصد جون لوك ميلونشون، أبرز مرشحي اليسار الفرنسي 25%، ومرشحة حزب «الجمهوريون» اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس على 25% من أصوات الفرنسيين المسجلين للتصويت في ليبيا.

وتتعلق هذه الإحصاءات بالدور الأول في الانتخابات الفرنسية، حيث كان ماكرون قد حل في المرتبة الأولى خلالها بواقع 28% من الأصوات، تليه المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان بـ23%، وجون لوك ميلونشون بـ22%، وانتهى التصويت بفوز ماكرون في الدور الثاني بنحو 58% من الأصوات.

وأمس أدى إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تبدأ رسميًا في 14 مايو الجاري، وذلك في حفل أُقيم بقصر الإليزيه حضره نحو 450 شخصية فرنسية بينهم الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، فضلًا عن رئيس الوزراء في ولايته الأولى إدوار فيليب.

كما سلط ماكرون في خطاب ألقاه خلال الحفل الضوء على حجم التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أهمية توحيد جهود الجميع لجعل فرنسا «قوة زراعية وصناعية وعلمية وإبداعية أقوى» تعمل من أجل مجتمع العمالة الكاملة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة «التحرك بلا هوادة» من أجل فرنسا وأوروبا، و«بناء سلام أوروبي جديد واستقلالية جديدة ».