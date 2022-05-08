بن دردف: شركة البريقة تنفي وجود وقود ملوث وأبوابنا مفتوحة للجها الرقابية

العنوان – بنغازي

أكد مدير مكتب إعلام شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف، أن الشركة تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.

وأضاف بن دردف في تصريحات صحفية أن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الشركة تفتح أبوابها لكافة الجهات الرقابية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوقود أثناء عمليات التشغيل.

واشتكى عدد من المواطنين الأيام القليلة الماضية من وجود بنزين مغشوش ويحتوي شوائب تسبب في أعطال في سياراتهم بعد أن تزودوا بالوقود من محطات الوقود في مدينة بنغازي.